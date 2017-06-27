МИД Украины ждёт в ноябре решения арбитража по спору "Газпрома" и "Нафтогаза"

Киев в ноябре ждёт окончательного решения Стокгольмского арбитражного суда по спору "Газпрома" и "Нафтогаза". Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

Ранее директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что ожидает решения по поставкам газа в 2017 году, но не ранее осени.

— Сейчас немного подвинули сроки, и предварительно это конец ноября, — сказала Зеркаль во вторник в эфире украинского "5 канала".

По словам дипломата, сторонам необходимо провести подсчёты, касающиеся выполнения решения.

Они должны быть проведены сторонами. Стороны должны прийти к общему знаменателю. После этого, если они не приходят к общему знаменателю, тогда уже арбитраж подключается к рассмотрению этого вопроса, — сказала Зеркаль.

Также, по словам замминистра, на срок принятия решение влияет "привязка ко второму делу о транзите газа".

— Конечно, здесь есть определённая корреляция… Они запараллелили эти два дела, — добавила Зеркаль.

Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитражный суд вынес первое решение по спору, в соответствии с которым, по словам Зеркаль, было отменено правило "бери или плати".