Режиссёры "28 панфиловцев" получили награду кинофестиваля стран БРИКС

По словам члена жюри Сергея Мокрицкого, китайские зрители очень полюбили ленту о легендарном подвиге советских солдат.

Создатели картины "28 панфиловцев" Ким Дружинин и Андрей Шальопа получили за ленту награду за режиссуру Второго кинофестиваля стран БРИКС.

— Приз за режиссуру получили Андрей Шальопа и Ким Дружинин за фильм "28 панфиловцев". Картина очень полюбилась китайским зрителям, — сообщил РИА "Новости" член жюри Сергей Мокрицкий.

Фильм рассказывает о подвиге советских солдат, оборонявших Москву в 1941 году от немецких танков под командованием генерал-майора И.В. Панфилова.

Кинофестиваль проходил с 23 по 27 июня, среди участников также была картина "Монах и бес" Николая Досталя.