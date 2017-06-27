Американец попал в тюрьму из-за штукатурки, которую приняли за кокаин

Мужчину отпустили только спустя три месяца, когда стали известны результаты экспертизы.

Житель Флориды Карлос Кашэ провёл в заключении 90 дней после того, как полицейские остановили его за вождение с выключенными фарами. По словам стражей порядка, в машине мужчины был найден белый порошок — кокаин.

Как сообщает Associated Press, Кашэ вышел из тюрьмы на прошлой неделе, так как результаты лабораторной экспертизы показали, что порошок оказался сухой гипсовой штукатуркой.

Мужчина рассказал, что несколько раз повторил полицейским, что это штукатурка, однако те не поверили ему, так как он уже попадался на наркотиках. В базе стражи порядка обнаружили, что после 2015 года Кашэ находится на испытательном сроке после того, как у него были найдены кокаин и марихуана.