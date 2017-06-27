В МИД Украины рассказали, когда станут известны детали "формулы Макрона"

По словам замминистра иностранных дел Украины, о подробностях сообщат после телефонного разговора лидеров "нормандской четвёрки".

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль рассказала, когда станут известны подробности договорённости создания проектов по урегулированию ситуации в Донбассе, которые президент страны Пётр Порошенко назвал "формулой Макрона" в честь президента Франции.

По словам дипломата, детали проектов, скорее всего, не будут разглашаться до телефонных переговоров лидеров "нормандской четвёрки".

— Думаю, что там были определённые договорённости, о которых мы ещё узнаем. Я не думаю, что они (детали) будут, поскольку, возможно, это будет президент, который их анонсирует, потому что это очень чувствительно, особенно учитывая запланированный телефонный разговор (лидеров стран "нормандской четвёрки"), — заявила замминистра во вторник в эфире украинского "5 канала".

Ранее в администрации Порошенко рассказали, что "формула Макрона" подразумевает согласование действий по реализации минских договорённостей.