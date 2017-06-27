Полицейским предъявили обвинения по делу о гибели темнокожего подростка в Чикаго

Дело вызвало широкий общественный резонанс. На улицы Чикаго в 2015 году вышли тысячи людей, чтобы выразить свой протест.

Американскому детективу Дэвиду Марчу и двум патрульным офицерам Чикаго — Джозефу Уолшу и Томасу Гаффни — предъявлены обвинения в попытке сокрытия информации по делу о гибели темнокожего подростка Лакуана Макдональда. По версии прокуратуры, подсудимые вступили в сговор, препятствовали правосудию и "намеренно лгали" следователям, чтобы скрыть правду, пишет Associated Press.

Напомним, в октябре 2014 года 17-летний Макдональд был застрелен полицейским Джейсоном Ван Дайком. Правоохранитель выстрелил в темнокожего американца 16 раз в течение 15 секунд. По словам офицера, Макдональд угрожал ему ножом, поэтому пришлось открыть огонь.

Как отмечали СМИ, убитый подросток был одним из лучших учеников в школе и характеризовался только с положительной стороны. Власти Чикаго в соответствии с условиями досудебного соглашения выплатили $5 млн семье погибшего. Мэр города отметил, что никто не может ставить себя выше закона, в том числе офицер полиции, и добавил, что Джейсон Ван Дайк — "не олицетворяет всех полицейских".

Спустя год после трагедии Ван Дайку было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Некоторое время он находился под стражей, а в ноябре 2015 года выпущен под залог. Срок лишения свободы в случае обвинительного приговора будет составлять от 20 лет до пожизненного заключения.