Дуров опроверг сообщения о разработке обхода блокировки Telegram

Ранее СМИ сообщили, что команда мессенджера работает над простым способом обойти его возможный запрет в РФ.

Создатель Telegram Павел Дуров не подтвердил, что в настоящее время разрабатывается способ обхода возможной блокировки мессенджера в РФ. Он отметил, что данные, которые ряд СМИ получил из "русскоязычных каналов про Telegram", не являются официальными.

По его словам, все официальные заявления будут публиковаться централизованно в блоге Telegram на сайте telegram.org.

— У команды Telegram нет официальных (или неофициальных) русскоязычных каналов, — написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте". — Единственные обращения на русском языке, связанные с официальным Telegram, появляются здесь — на моей странице в ВК.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на некий канал Telegram сообщили, что команда мессенджера работает над простым методом обхода его возможной блокировки в РФ.