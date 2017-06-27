В ФБР в связи с сообщениями о вирусе Petya "внимательно следят за киберугрозами"

По словам сотрудников ведомства, специалисты сосредоточены на предупреждении потенциальных киберугроз.

Министерство национальной безопасности США и ФБР прокомментировали известия о хакерской атаке, от которой пострадало несколько государств. Напомним, компьютеры различных учреждений оказались заражены вирусом Petya, наиболее всего пострадала Украина.

— Министерство национальной безопасности следит за отчётами международных и американских партнёров о кибератаках. Мы готовы предоставить помощь при любых запросах, — заявили в ведомстве.

— ФБР знает и сообщает о глобальных кибератаках и принимает все потенциальные киберриски очень серьёзно. Предупреждение угроз, а также обеспечение того, чтобы организаторы атак были привлечены к ответственности, находятся у нас в приоритете, — заявил представитель бюро ABC.

Согласно данным, от действий киберпреступников, использовавших вирус-вымогатель, пострадали компании Испании, Голландии, Франции, Великобритании и ряда других государств. На Украине в результате массового заражения вирусом пострадали банковский, энергетический и транспортный секторы страны. В вирусной лаборатории ESET заявили, что заражение началось с Украины.