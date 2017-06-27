Климкин рассказал о темах предстоящего разговора "нормандской четвёрки"

Украина в ближайшие дни планирует организовать телефонную конференцию стран — участников "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в ходе двухдневного рабочего визита в Рим сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
— Мы хотим провести её как можно быстрее, думаю, в ближайшие дни, — сказал Климкин.
По его словам, одной из тем предстоящего разговора станет обеспечение безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе.
— Вопросы для обсуждения очень ясны: как достичь уровня безопасности для прекращения обстрелов против гражданского населения, как усилить роль ОБСЕ для обеспечения реального уровня безопасности вдоль линии соприкосновения, особенно в части наблюдения за участками границы между Украиной и Россией, — добавил глава украинского МИД.
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