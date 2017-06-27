Климкин рассказал о темах предстоящего разговора "нормандской четвёрки"

Как ожидается, страны обсудят вопрос прекращения огня и укрепление роли ОБСЕ для обеспечения безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

Украина в ближайшие дни планирует организовать телефонную конференцию стран — участников "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в ходе двухдневного рабочего визита в Рим сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Мы хотим провести её как можно быстрее, думаю, в ближайшие дни, — сказал Климкин.

По его словам, одной из тем предстоящего разговора станет обеспечение безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

— Вопросы для обсуждения очень ясны: как достичь уровня безопасности для прекращения обстрелов против гражданского населения, как усилить роль ОБСЕ для обеспечения реального уровня безопасности вдоль линии соприкосновения, особенно в части наблюдения за участками границы между Украиной и Россией, — добавил глава украинского МИД.