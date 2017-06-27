Деликатная дипмиссия. Посол Украины хочет отговорить Scooter от концерта в Крыму

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Деликатная дипмиссия. Посол Украины хочет отговорить Scooter от концерта в Крыму

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Солист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер/ Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Немецкие музыканты собираются выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве 4 августа.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник решил встретиться с менеджером немецкой группы Scooter, чтобы уговорить музыкантов отменить выступление в Крыму.

— Сегодня особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отказаться от авантюры в Крыму, — написал дипломат в "Твиттере".

Напомним, Scooter собирается выступить на фестивале ZBFest в Крыму. Из-за этого группа подверглась нападкам со стороны политиков ФРГ и угрозам властей Украины.

Лидер группы Эйч Пи Бакстер заявил, что музыканты едут в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а чтобы выступить перед фанатами.

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