Деликатная дипмиссия. Посол Украины хочет отговорить Scooter от концерта в Крыму

Немецкие музыканты собираются выступить на фестивале ZBFest в Балаклаве 4 августа.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник решил встретиться с менеджером немецкой группы Scooter, чтобы уговорить музыкантов отменить выступление в Крыму.

— Сегодня особенно деликатная дипломатическая миссия в Гамбурге: встреча с менеджером группы Scooter, чтобы отказаться от авантюры в Крыму, — написал дипломат в "Твиттере".

Сьогодні - особливо делікатна дипломатична місія у Гамбургу: зустріч з менеджером гурту Scooter, щоб відмовити від авантюри в Криму pic.twitter.com/itTcAy5Evm — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 27 июня 2017 г.

Напомним, Scooter собирается выступить на фестивале ZBFest в Крыму. Из-за этого группа подверглась нападкам со стороны политиков ФРГ и угрозам властей Украины.

Лидер группы Эйч Пи Бакстер заявил, что музыканты едут в Крым не для того, чтобы заниматься политикой, а чтобы выступить перед фанатами.