Нацполиция Украины: Вирус Petya проник через программу документооборота

Также сообщается, что кибератака началась после автоматического обновления программного обеспечения в 10:30.

В Департаменте киберполиции Нацполиции Украины заявили, что хакерские атаки на компании и учреждения осуществлялись через программу для отчётности и документооборота M.E.doc.

— На данный момент достоверно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы "M.E.doc." (Программное обеспечение для отчётности и документооборота), — говорится в сообщении Нацполиции в "Фейсбуке".

Напомним, в результате массовой кибератаки с помощью вируса-вымогателя Petya были поражены компьютеры более десяти государств, однако наиболее всего пострадала Украина — банковский, энергетический и транспортный секторы страны.