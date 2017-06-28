Во время разговора с премьером Ирландии Трамп делал комплименты журналистке

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьером Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент улыбке ирландской журналистки.
Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) 27 июня 2017 г.
Американский лидер поздравил нового ирландского премьер-министра с победой. В какой-то момент Трамп обратил внимание на репортёров, которые находились в Овальном кабинете.
— У нас тут много ирландской прессы, которая наблюдает за нами прямо сейчас, — сказал Трамп в трубку. — Ты откуда? Иди сюда, — обратился президент США к Катрине Перри. — У неё приятная улыбка на лице, поэтому я готов поспорить, что она хорошо относится к вам, — сообщил Трамп ирландскому премьеру.
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