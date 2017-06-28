Рианну застали в бассейне во время страстных поцелуев с незнакомцем

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Рианну застали в бассейне во время страстных поцелуев с незнакомцем

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Рианна в бассейне. Фото: TMZ.com

По информации издания, певица не появилась на церемонии награждения ВЕТ Awards, сделав выбор в пользу отдыха в Испании.

Папарацци засняли американскую поп-певицу Рианну в бассейне с неизвестным молодым человеком. Как отмечает портал TMZ, скорее всего, незнакомец — новый парень певицы.

Фотографии были сделаны 26 июня в Испании. На бортике бассейна стояли бокалы с напитками.

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