AFP: Трамп и Макрон договорились о "совместном ответе" в случае химатаки в Сирии

Как заявили накануне в Белом доме, "президент Сирии Башар Асад и его военные заплатят высокую цену" в случае проведения химатаки.

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили необходимость "совместного ответа" в случае проведения в Сирии химической атаки. Об этом сообщает AFP.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что Дамаск якобы готовит химическую атаку в Сирии.

При этом американских военных данное заявление застало врасплох. Как отмечается, даже в Центральном командовании не располагают такими сведениями.

В Кремле также прокомментировали слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинять сирийские власти в подготовке "очередной химатаки" невозможно, когда не было проведено расследования предыдущей трагедии.