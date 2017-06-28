Из-за хакерской атаки регистрацию в аэропорту Харькова перевели в ручной режим

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Из-за хакерской атаки регистрацию в аэропорту Харькова перевели в ручной режим

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Международный аэропорт "Харьков". Фото: © РИА Новости/Игорь Чекачков

По информации пресс-службы предприятия, в остальном аэропорт работает как обычно.

Международный аэропорт Харьков временно перешёл на регистрацию в ручном режиме из-за хакерской атаки. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в "Фейсбуке".

— В связи с хакерской атакой регистрация на рейсы в аэропорту временно проходит в ручном режиме. В остальном аэропорт работает в штатном режиме. Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

Напомним, вирус-вымогатель атаковал системы сразу нескольких частных компаний и госучреждений Украины. За разблокировку одного компьютера хакеры требовали с пользователей в среднем $300 в биткоинах.

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