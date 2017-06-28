СМИ: Принц Уильям и Дэвид Кэмерон замешаны в коррупционном скандале ФИФА

Полный отчёт экс-главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола Майкла Гарсии был опубликован 27 июня.

Герцог Кембриджский Уильям и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон оказались замешаны в коррупционном скандале в Международной федерации футбола (ФИФА) после неудачной попытки Англии получить право на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные отчёта ФИФА.

В документе говорится, что Кэмерон и Уильям присутствовали на встрече, на которой обсуждалась сделка по обмену голосов между Англией и Южной Кореей, пишет издание.

Как отмечается, Кэмерон попросил южнокорейскую делегацию проголосовать за заявку Англии. В ответ на это Англия должна была поддержать Южную Корею в борьбе за право на проведение чемпионата в 2022 году. Согласно докладу, такой обмен голосов был бы нарушением "правил о запрете тайного сговора".

Напомним, выборы стран — организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года прошли в декабре 2010 года в швейцарском Цюрихе. Право на проведение мирового первенства в 2018 году получила Россия, а 2020 году — Катар.

Полную версию доклада, посвящённого расследованию выборов стран — организаторов ЧМ 2018 и 2022 года, федерация футбола обнародовала накануне, 27 июня. В документе говорится, что заявочный комитет России не был вовлечён в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения мирового первенства 2018 года.