Исследование: Около 20% россиян оказались родственниками Елизаветы II

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Исследование: Около 20% россиян оказались родственниками Елизаветы II

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Королева Елизавета II. Фото: © Reuters / Peter Nicholls

Общие предки устанавливаются благодаря изучению гаплогруппы по мужской и женской линии.

Примерно пятая часть жителей России имеют общие корни с британской королевой Елизаветой II и потомками знаменитой королевы Виктории. К таким выводам пришли исследователи медико-генетического центра Genotek.

Единое генеалогическое древо всего человечества удаётся построить благодаря митохондриальной ДНК, которая передаётся от матери, а также изучения мутаций в Y-хромосоме, передающейся по мужской линии.

Установление родственных связей по мужской линии достигается с помощью изучения мутаций Y-хромосомы. Люди с похожей митохондриальной ДНК и Y-хромосомой объединяются в гаплогруппы.

Именно их изучение позволило учёным выяснить, что к одной и той же гаплогруппе относится около 20% россиян и представителей знаменитых королевских династий в Европе: Елизавета II, Мария Медичи, а также дочери Николая II, получившие подобную митохондриальную ДНК от Александры Фёдоровны, внучки королевы Виктории.

Около четверти жителей РФ также оказались в одной гаплогруппе с актёром Томом Хэнксом и королём Нидерландов Вильямом-Александром

— Три года назад мы делали такой ДНК-тест для Владимира Жириновского, и результаты показали, что он имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. Гаплогруппа E1b1b1 Владимира Вольфовича довольно интересна — к ней также относятся Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини, — приводит РИА "Новости" слова гендиректора Genotek Валерия Ильинского.

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