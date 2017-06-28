СМИ: Экс-главу штаба Клинтон допросили по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США

Джон Подеста должен был стать "одним из ключевых свидетелей, который выступит перед членами комитета".

Комитет по разведке Палаты представителей США допросил Джона Подесту — бывшего председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон — в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы США. Об этом сообщает газета The Hill.

— Президент и вся администрация имели дело с беспрецедентным использованием в качестве оружия плодов российской деятельности в киберпространстве, и они принимали лучшие решения, которые могли, от имени американского народа, — цитирует издание слова Подесты.

Отмечается, что допрос длился порядка двух часов и законодатели покидали помещение молча.

Напомним, в 2016 году сайт WikiLeaks опубликовал адресованные Бараку Обаме письма руководителя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, а также часть переписки членов Национального комитета Демократической партии. Позже Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США заявило о так называемом "российском вмешательстве" в выборы президента, чтобы помочь Дональду Трампу.