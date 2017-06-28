Глава Пентагона заявил об "очень активной" линии связи между США и РФ по Сирии

По его словам, она работает на нескольких уровнях, разговоры по этим каналам ведутся в открытой манере.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, что между Россией и США по сирийскому вопросу существует "очень активная линия по предотвращению конфликтов".

— Она идёт на нескольких уровнях, начиная с председателя Объединённого комитета начальников штабов (ВС США) и госсекретаря, которые общаются с их коллегами в Москве, генералом (Валерием) Герасимовым и министром (Сергеем) Лавровым, — заявил министр обороны США. — Кроме того, у нас есть линия по предотвращению конфликтов на уровне трехзвёздных генералов… Также линии связи по предотвращению конфликтов на поле боя.

Мэттис добавил, что Пентагон добивается открытого общения с РФ.