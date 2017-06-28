Румынских преступников не хотят экстрадировать из-за тесных камер на родине

В настоящий момент заключённые в Румынии содержатся в камерах площадью два метра, что, по мнению британского суда, нарушает права человека.

Высокий суд Великобритании заблокировал экстрадицию двух граждан Румынии из-за слишком маленького размера местных тюремных камер. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, судьи объяснили своё решение тем, что теснота помещений нарушает право человека на личное пространство и противоречит решениям Европейского суда по правам человека.

Суд настаивает на том, что заключённым необходимо обеспечить "личное пространство" площадью около трёх квадратных метров.

Известно, что один из мужчин оказался в Великобритании, чтобы избежать на родине заключения за ограбление, второй — условного срока за выращивание конопли.