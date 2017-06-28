Президент Республики Сербской посмертно наградил Виталия Чуркина Орденом знамени

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке.

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посмертно наградил постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина Орденом знамени РС с серебряным венком. Награду принял посол России в Боснии и Герцеговине Пётр Иванцов, пишет издание B92.

— Он всегда добивался, чтобы голос Республики Сербской услышали. Мы хотим воспользоваться сегодняшним днём, чтобы поблагодарить его. Мы наградили борцов посмертно. Несомненный вклад, — сказал Додик.

В наградном указе говорится, что Чуркин награждён "за труд и выдающиеся заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении мира и международного сотрудничества, развитие политических и дружеских отношений между РС и Российской Федерацией".

Ранее парламент Сребреницы выступил с предложением установить памятник Чуркину. Таким образом активисты хотят выразить благодарность за отказ российского дипломата принимать британскую резолюцию, которая обвиняла сербов города в геноциде.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Чуркина орденом Мужества. Награда была присвоена за "самоотверженность, стойкость и высокий профессионализм, проявленные на посту постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке".