В гольф-клубах Трампа висит фейковая обложка Time с его собственным изображением

В пресс-службе Time уже подтвердили, что обложка ненастоящая, и попросили убрать её со всех стен, где она висит.

Фейковая обложка журнала Time с изображением президента США Дональда Трампа красуется по меньшей мере в четырёх гольф-клубах, которыми владеет республиканец. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, "выпуск" датирован 1 марта 2009 года, на обложке упоминается шоу, которое когда-то вёл Трамп.

What's funny is on this fake time magazine cover is

Global warming is on the cover

since he is a climate denier...lol pic.twitter.com/FN2HymWV4h — WeThePeople (@PrincessBravato) 27 июня 2017 г.

— "Кандидат" — это бомба на телевидении, — говорится под изображением.

Как отмечается, в оформлении "номера" есть несколько ошибок. Так, например, красная рамка на обложке тоньше, чем на настоящих выпусках журнала, кроме того, рядом с красной окантовкой должна быть белая — на фейковом выпуске её нет.

После публикации WP конгрессмен Джерри Коннели решил "потроллить" Трампа и разместил в своём "твиттере" "обложку" знаменитого журнала со своим изображением.

— Вау, моя первая обложка "Тайм". Попросил своих помощников поместить её в рамку и развесить во всех моих четырёх офисах, — написал член палаты представителей.

Wow, my first cover of Time. Asked my staff to frame this and hang it in all four of my offices. @realDonaldTrump https://t.co/Hx57ZJExR8 pic.twitter.com/y1HciTB5G1 — Gerry Connolly (@GerryConnolly) 27 июня 2017 г.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отказалась ответить на вопрос, знает ли Трамп о том, что обложка фейковая, отмечает издание.

— Так или иначе, мы не можем комментировать декор в гольф-клубах Трампа, — ответила в письменном комментарии Сандерс.