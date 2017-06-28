В гольф-клубах Трампа висит фейковая обложка Time с его собственным изображением

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В гольф-клубах Трампа висит фейковая обложка Time с его собственным изображением

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В пресс-службе Time уже подтвердили, что обложка ненастоящая, и попросили убрать её со всех стен, где она висит.

Фейковая обложка журнала Time с изображением президента США Дональда Трампа красуется по меньшей мере в четырёх гольф-клубах, которыми владеет республиканец. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, "выпуск" датирован 1 марта 2009 года, на обложке упоминается шоу, которое когда-то вёл Трамп.

— "Кандидат" — это бомба на телевидении, — говорится под изображением.

Как отмечается, в оформлении "номера" есть несколько ошибок. Так, например, красная рамка на обложке тоньше, чем на настоящих выпусках журнала, кроме того, рядом с красной окантовкой должна быть белая — на фейковом выпуске её нет.

После публикации WP конгрессмен Джерри Коннели решил "потроллить" Трампа и разместил в своём "твиттере" "обложку" знаменитого журнала со своим изображением.

— Вау, моя первая обложка "Тайм". Попросил своих помощников поместить её в рамку и развесить во всех моих четырёх офисах, — написал член палаты представителей.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отказалась ответить на вопрос, знает ли Трамп о том, что обложка фейковая, отмечает издание.

— Так или иначе, мы не можем комментировать декор в гольф-клубах Трампа, — ответила в письменном комментарии Сандерс.

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