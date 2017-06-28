Порошенко рассказал, почему Трамп уделяет Украине "особенное внимание"

При этом украинский президент признался, что его встреча с главой Белого дома прошла лучше, чем он ожидал.

Пётр Порошенко считает, что его американский коллега Дональд Трамп уделяет особенное внимание ситуации на Украине. По мнению Порошенко, это может быть вызвано тем, что украинский кризис решить легче, чем другие мировые проблемы.

— Я думаю, что он уделяет особенное внимание Украине. Почему? Потому что среди всех международных проблем, с которыми он сталкивается, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конфликт на востоке Украины легко разрешить, — отметил украинский лидер в интервью французской газете Le Figaro.

Он добавил, что во время прошедшей встречи с Дональдом Трампом в Белом доме почувствовал его полную поддержку.

— По правде говоря, моя встреча с Трампом прошла лучше, чем я надеялся. Я нашёл его очень открытым и очень хорошо подготовленным, настроенным решительно, — заметил глава Украины.

Как сообщал Лайф, встреча украинского и американского президентов состоялась 20 июня в Вашингтоне.