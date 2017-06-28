На Курилы впервые в истории прибыла бизнес-миссия из Японии

В течение ближайших пяти дней делегация посетит объекты рыбного хозяйства, туристического и медицинского назначения, розничной торговли и сферы услуг, а также морские и воздушные гавани островов.

Курильские острова впервые в истории принимают бизнес-миссию из Японии — делегацию из 69 человек, представляющих частные компании, государственные и муниципальные структуры. Возглавляет миссию специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. На острове Кунашир гостей встречали губернатор Олег Кожемяко, члены областного правительства, представители МИД РФ и предпринимательского сообщества.

— В её [делегации] составе представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур: сотрудники аппарата японского правительства и губернаторства Хоккайдо, министерств иностранных дел, экономики, торговли и промышленности, труда и благосостояния, здравоохранения, сельского, лесного и рыбного хозяйства, инфраструктуры, транспорта и туризма, а также ряда учреждений, ассоциаций и общественных организаций, — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Сахалинской области.

Представители японских организаций прибыли на Курилы с целью выяснить возможности для осуществления совместной экономической деятельности. В ходе посещения делегация уточнит план по реализации деятельности в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов и детально ознакомится с основными курильскими объектами.

По словам спецсоветника премьер-министра Японии Эйити Хасэгава, поездка позволит точнее определиться с конкретными проектами.

— Для нас является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах. Основная задача — провести так называемый содержательный осмотр объектов. Он позволит выделить наиболее перспективные направления для взаимодействия и в результате точнее определиться с конкретными проектами, — сказал глава делегации.

— По моему глубокому убеждению, которое разделяют и остальные участники делегации, мы достигнем успеха, если производимая в будущем на Курилах продукция начнет поставляться за пределы этой территории, в другие регионы и даже государства. Это приведёт к увеличению здесь рабочих мест, а также к росту доходов местного населения, — добавил Эйити Хасэгава.