АНБ пользовалось неразрешённой программой слежки после теракта в Стамбуле

Американские спецслужбы таким образом пытались помочь Турции найти террориста, устроившего атаку в новогоднюю ночь.

Агентство нацбезопасности США использовало секретную программу слежки после террористической атаки в Стамбуле, произошедшей в ночь на 1 января 2017 года в местном клубе. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на неназванного сотрудника ФБР.

— АНБ использовало свою секретную программу слежки (на её использование необходимо разрешение) для помощи Турции в поиске террориста, который совершил теракт в ночном клубе в Стамбуле 31 декабря, когда погибли 39 человек и десятки получили ранения, — говорится в публикации.

Представители американских спецслужб рассекречивают такие данные, чтобы подвести юридические основания для применения программы в рамках федерального закона США.

Напомним, что в результате вооружённого нападения на элитный ночной клуб "Рейна" в Стамбуле погибли не менее 35 человек. Инцидент произошёл прямо во время новогодней вечеринки в ночь на 1 января 2017 года.