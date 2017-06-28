Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент частью заговора по дестабилизации его правительства.

Вертолёт атаковал здание Верховного суда Венесуэлы. Инцидент произошёл вечером 27 июня в Каракасе. Погибших в результате нападения нет.

#Jun27 LAST MINUTE | VIDEO - The moment when a helicopter flies over the Supreme Court in Venezuela. Bursts of gunfires can be heard. pic.twitter.com/r1v11XydST — Angelo Torrealba (@angeloTJ) 28 июня 2017 г.

По данным венесуэльских СМИ, он облетел вокруг здания Верховного суда и открыл по нему огонь. Также, как отмечается, прогремели взрывы, очевидцы сообщали о стрельбе. Силовики отразили нападение, здание было эвакуировано.

Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент "террористической атакой".