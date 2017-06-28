Вертолёт атаковал здание Верховного суда Венесуэлы

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Вертолёт атаковал здание Верховного суда Венесуэлы

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Здание Верховного суда Венесуэлы. Фото: © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент частью заговора по дестабилизации его правительства.

Вертолёт атаковал здание Верховного суда Венесуэлы. Инцидент произошёл вечером 27 июня в Каракасе. Погибших в результате нападения нет.

По данным венесуэльских СМИ, он облетел вокруг здания Верховного суда и открыл по нему огонь. Также, как отмечается, прогремели взрывы, очевидцы сообщали о стрельбе. Силовики отразили нападение, здание было эвакуировано.

Президент страны Николас Мадуро назвал инцидент "террористической атакой".

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