США построят и испытают несколько образцов стены на границе с Мексикой

Строительство стены на американо-мексиканской границе стало одним из основных предвыборных обещаний президента Дональда Трампа.

Министерство национальной безопасности США построит и протестирует от четырёх до восьми образцов стены, которая должна будет находиться на границе с Мексикой. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя комиссара Рональда Витиелло.

— Мы владеем землёй, у нас есть к ней доступ, и это хорошее место, чтобы начать тестирование в реальных условиях, — цитирует издание заявление Витиелло.

Отмечается, что образцы должны отвечать определённым требованиям. В частности, стена должна быть не менее пяти метров высотой, а также непреступной для тех, кто захочет её перелезть сверху или подлезть снизу. При этом выглядеть со стороны США она должна "эстетически приятно".

Точное время начала работ пока не сообщается.