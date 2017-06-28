Хакеры атаковали компьютеры американской АЭС

Первым о кибертатаке сообщил сайт E&E News, специализирующийся на энергетике и окружающей среде.

Власти США расследуют взлом компьютерных систем по меньшей мере одной американской атомной электростанции, передаёт ABC News. Название АЭС не сообщается.

По информации телеканала, доказательств того, что была нарушена работа особо чувствительных и операционных систем, пока нет. Также неизвестно, связан ли взлом каким-то образом с недавними кибератаками.

Напомним, 27 июня вирус-вымогатель поразил IT-системы частных компаний и госучреждений нескольких стран мира. Особенно сильно пострадала Украина. Хакеры, совершившие атаку, потребовали за восстановление работоспособности каждого компьютера в среднем $300 в биткоинах.