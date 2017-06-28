Жители Техаса подарили незнакомцу автомобиль, чтобы он не ходил на работу пешком

Парень, который едва ли верил своему счастью, надеется, что когда-нибудь сможет отплатить кому-нибудь тем же.

Жители штата Техас в США подарили 20-летнему Джастину Корве автомобиль, чтобы тот не ходил на работу пешком, передаёт Fox11.

Житель города Рокуолл Энди Митчелл начал собирать деньги на покупку автомобиля для Корвы после того, как тот рассказал, что добирается до работы пешком. До этой встречи мужчины не были знакомы. Митчелл и его друзья организовали сбор пожертвований в одном из местных ресторанов, а спустя несколько недель подарили парню авто "Тойота-Камри".

Помимо машины молодому человеку вручили карточку на $500 на заправку топлива и годовую страховку на автомобиль. Кроме того, в течение двух лет он сможет бесплатно менять масло.