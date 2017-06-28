Кэти Перри рассказала, почему не стала раздеваться с Орландо Блумом на отдыхе

Как отметила певица, в тот момент она была "не в настроении" и не хотела "устраивать стриптиз".

Американская певица Кэти Перри впервые рассказала, почему не составила компанию Орландо Блуму, оголившемуся на отдыхе на Сардинии в прошлом году.

Напомним, снимок, на котором полностью обнажённый актер катает на доске свою экс-возлюбленную, вызвал настоящий ажиотаж среди интернет-пользователей.

По словам 32-летней поп-дивы, Блум предлагал раздеться и ей тоже, но она "была не в настроении".

— Он спросил меня, хочу ли я [раздеться], и я такая "ой, нет", — прокомментировала Перри.

Как призналась Кэти, она не хотела "устраивать стриптиз в воде" и разделась уже на частной яхте, на которой они с Блумом отдыхали.