Рыбак подарил Приморскому океанариуму морского дьявола

Сейчас за состоянием рыбы следят ихтиопатологи, гидрохимики и другие специалисты.

Почти метровую хищную рыбу поймал местный рыбак Олег Марченко.

Дальневосточная зубатка, или морской дьявол, живёт на почти километровой глубине, поэтому вылавливают их рыбаки очень редко.

Пока молодой 80-сантиметровый дьявол на карантине, потом его выпустят в океанариум. Хищника приучают к искусственному корму и следят за его здоровьем.

При правильном уходе морской дьявол может прожить в океанариуме больше 10 лет. Взрослая зубатка вырастает до 2,5 метра в длину.

Отметим, что морским дьяволом называют сразу двух океанских обитателей — зубатку и гигантского ската.