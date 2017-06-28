Рыбак подарил Приморскому океанариуму морского дьявола

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Рыбак подарил Приморскому океанариуму морского дьявола

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Сейчас за состоянием рыбы следят ихтиопатологи, гидрохимики и другие специалисты.

Почти метровую хищную рыбу поймал местный рыбак Олег Марченко.

Дальневосточная зубатка, или морской дьявол, живёт на почти километровой глубине, поэтому вылавливают их рыбаки очень редко.

<p>Дальневосточная зубатка. Фото: Предоставлено Приморским океанариумом</p>

Пока молодой 80-сантиметровый дьявол на карантине, потом его выпустят в океанариум. Хищника приучают к искусственному корму и следят за его здоровьем.

<p>Дальневосточная зубатка. Фото: Предоставлено Приморским океанариумом</p>

При правильном уходе морской дьявол может прожить в океанариуме больше 10 лет. Взрослая зубатка вырастает до 2,5 метра в длину.

Отметим, что морским дьяволом называют сразу двух океанских обитателей — зубатку и гигантского ската.

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