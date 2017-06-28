Эрдоган заявил о готовности Турции провести новую операцию в Сирии

До этого страна провела в САР операцию "Щит Евфрата", она стартовала 24 августа и была направлена против ИГИЛ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения новой турецкой военной операции в Сирии в случае, если возникнет угроза государственным границам.

— Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведёт к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", — цитирует газета "Известия" турецкого президента.

Как сообщал Лайф, военную операцию против ИГИЛ*, получившую название "Щит Евфрата", турецкая армия начала 24 августа. Эрдоган заявлял, что она направлена исключительно против террористических организаций. В конце марта 2017 года власти Турции заявили о её окончании.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.