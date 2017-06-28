Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов ARWU

Учебные заведения были ранжированы по пяти предметным областям: математика, физика, химия, информатика и экономика/бизнес.

Сразу 12 российских вузов вошли в Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU), сообщает РИА "Новости".

— 28 июня были опубликованы результаты одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов — Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Впервые в этот рейтинг вошли 12 российских университетов, восемь являются участниками Проекта "5-100" (по повышению конкурентноспособности российских вузов), — говорится в сообщении.

Среди заведений, попавших в список лучших, — Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский госуниверситеты, Томский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Высшая школа экономики, МФТИ, МИФИ, МИСиС, Уфимский государственный авиационный технический университет и Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

Согласно результатам, МГУ лидирует по количеству предметов — 14, — и по местам — самым высоким результатом вуза оказалось 43-е место по физике.