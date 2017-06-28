Руссефф прокомментировала обвинения в адрес президента Бразилии

По словам экс-президента, следствием её импичмента стало опустошение страны, которое можно наблюдать из-за предъявления обвинений Темеру.

Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф, покинувшая пост в результате импичмента, прокомментировала известия о предъявлении обвинений нынешнему главе государства Мишелу Темеру в получении взяток.

По словам политика, сложившаяся ситуация — "опустошение страны" — стала результатом её импичмента.

— Результат переворота 2016 года: страна оказалась в руках первого (в истории Бразилии) президента, которому просят предъявить обвинения в коррупции. Необоснованный импичмент стал мостом, который перекинулся над демократией к опустошению страны, — написала экс-глава государства в "Фейсбуке".

Напомним, накануне прокуратура предъявила Темеру обвинения в получении взяток. Теперь нижняя палата Конгресса Бразилии должна решить, позволить ли открыть дело в отношении главы государства.