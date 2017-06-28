Оппозиция Японии потребовала отставки министра обороны

Глава Минобороны страны неоднократно подвергалась критике со стороны оппозиции, считающей, что Инада не соответствует своей должности.

Оппозиция Японии потребовала отставки главы минобороны страны Томоми Инады после того, как министр от имени ведомства и сил самообороны призвала на выборах в законодательное собрание Токио голосовать за кандидата от Либерально-демократической партии.

— [Её] заявление выходит за рамки здравого смысла, она должна немедленно уйти в отставку, — заявил глава оппозиционной Демократической партии.

В соответствии с законодательством страны силы самообороны не могут заниматься политической деятельностью. Высказывание министра, как заявили в оппозиции, нарушают принцип нейтралитета. Инада уже выступила с извинениями, однако оппозиция продолжает настаивать на отставке.