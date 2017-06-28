Оппозиция Японии потребовала отставки министра обороны

Оппозиция Японии потребовала отставки главы минобороны страны Томоми Инады после того, как министр от имени ведомства и сил самообороны призвала на выборах в законодательное собрание Токио голосовать за кандидата от Либерально-демократической партии.
— [Её] заявление выходит за рамки здравого смысла, она должна немедленно уйти в отставку, — заявил глава оппозиционной Демократической партии.
В соответствии с законодательством страны силы самообороны не могут заниматься политической деятельностью. Высказывание министра, как заявили в оппозиции, нарушают принцип нейтралитета. Инада уже выступила с извинениями, однако оппозиция продолжает настаивать на отставке.
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