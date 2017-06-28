Мадуро поручил спецподразделениям поимку организаторов атаки на здание ВС

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Мадуро поручил спецподразделениям поимку организаторов атаки на здание ВС

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Николас Мадуро. Фото: © REUTERS/Miraflores Palace

Ранее вокруг президентского дворца начали стягивать бронетехнику из-за атаки на здание Верховного суда.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил спецподразделениям поимку организаторов атаки на здание Верховного суда, сообщает Nacional.

— Уже развёрнуты все специальные силы для того, чтобы поймать эту группу, — сказал глава государства.

Известно, что вертолётом, с которого сбрасывали гранаты, управлял офицер полиции Оскар Перес. По его словам, возглавляемая им группа "националистов, патриотов и государственников" действует с целью "вернуть власть демократическому народу и восстановить конституционный порядок" в Венесуэле. Одновременно с нападением участники группы опубликовали видеобращение, в котором потребовали отставки Мадуро.

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