В Бразилии приостановили выдачу загранпаспортов из-за нехватки бюджетных средств

Правоохранительные органы обратились к руководству страны с просьбой решить проблему.

Федеральная полиция Бразилии приостановила выдачу загранпаспортов гражданам страны в связи с нехваткой бюджетных средств. Сообщение об этом опубликовано на сайте правоохранительных органов.

— Федеральная полиция сообщает о приостановке изготовления новых паспортов, запрошенных с 22:00 27 июня (04:00 мск 28 июня). Данная мера принята в связи с недостаточным количеством бюджетных средств, направленных на деятельность в сфере миграционного контроля и выдачи документов для поездок, — говорится в документе.

При этом бразильцы, обратившиеся за паспортами до указанного срока, смогут получить документы в обычном режиме.

Отметим, что паспорта, выдаваемые правоохранительными органами Бразилии, используются жителями для поездок за границу. Внутри страны бразильцы используют удостоверение личности — карточку с фотографией и персональными данными.