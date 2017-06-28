Порошенко нашёл причину проблем с коррупцией на Украине в "советском наследии"

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Порошенко нашёл причину проблем с коррупцией на Украине в "советском наследии"

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Президент Украины Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

При этом президент добавил, что страна добилась блестящих результатов и провела важные реформы.

Пётр Порошенко увидел причину сложной ситуации с коррупцией на Украине в "советском наследии". Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro.

— Она идёт издалека — от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого, — ответил президент Украины на вопрос журналиста газеты о том, почему коррупцию в стране так сложно и долго искоренять.

При этом Порошенко добавил, что Украина добилась "блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах", "стабилизировала инфляцию, восстановила экономический рост и снизила бюджетный дефицит".

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