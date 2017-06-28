Госдеп США обвинил КНДР в создании трудовых лагерей в России и Китае

На принудительных работах в ряде стран, в том числе в России и Китае, заняты до 80 тысяч граждан КНДР. Об этом говорится в докладе Госдепартамента США.

По словам госсекретаря Рекса Тиллерсона, многие из рабочих "трудятся по 20 часов в сутки, а их зарплата идёт властям КНДР".

— От 50 до 80 тысяч граждан КНДР работают в трудовых лагерях за рубежом, прежде всего в России и Китае. Режим в Пхеньяне получает, таким образом, сотни миллионов долларов в год, — сказал госсекретарь США.

Он добавил, что страны, в которых северокорейцы заняты на принудительных работах, должны вернуть этих людей домой.