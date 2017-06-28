Японская авиакомпания заставила инвалида подняться на борт ползком

В компании заявили, что не имеют условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями.

Пассажиру с ограниченными возможностями пришлось ползком подниматься по трапу на борт самолёта японской авиакомпании Vanila Air, передаёт Kyodo.

По информации агентства, мужчина, передвигающийся на инвалидной коляске, купил билеты до южного города Амами в Японии. На стойке регистрации ему сказали, что авиакомпания не имеет условий для обслуживания людей, которые не могут самостоятельно передвигаться.

— Тот, кто не может ходить, не может и сесть на борт самолёта, — цитирует Kyodo слова работника компании.

На помощь мужчине пришёл его друг: он поднял инвалида и на руках занёс в самолёт. Однако на обратном пути персонал заявил ему, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно.

Таким образом, 17 ступенек трапа японец преодолел ползком.