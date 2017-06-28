Президент Южной Кореи отправился в Вашингтон на встречу с Трампом

Переговоры лидеров двух стран состоятся в пятницу. По их итогам будет проведена совместная пресс-конференция.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вылетел в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. По данным местных СМИ, завтра южнокорейский лидер вместе с супругой отправится на обед в Белом доме, который устраивает Трамп с супругой Меланьей.

Переговоры состоятся в пятницу, также будет проведена совместная пресс-конференция. В субботу южнокорейский лидер отправится обратно.

Напомним, глава американской администрации пригласил президента Южной Кореи Муна Чжэ Ина в США после того, как лидеры двух стран условились совместно работать над разрешением нестабильной ситуации на Корейском полуострове.