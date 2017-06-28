СМИ сообщили об уходе "Газпрома" с турецкого рынка

Российская компания завершает выход из Promak и намерена продать Bosphorus gas, что приведёт к полному уходу концерна с внутреннего рынка страны.

"Газпром" может полностью уйти со внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортёром газа. Об этом сообщает "Коммерсант". По данным СМИ, сейчас компания завершает выход из Promak, которая владеет контрольной долей (60%) в двух импортёрах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya.

Помимо доли в Promak "Газпром" намерен продать и 71% акций Bosphorus gas, что приведёт к полному уходу концерна с внутреннего рынка Турции.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев сообщал о том, что турецкий рынок стал слишком непредсказуем и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов.

По данным "Коммерсанта", свою долю в Bosphorus gas "Газпром" продаст местной Sen Group, которая владеет остальными 29%.

Отмечается, что такое решение вызвано желанием усилить переговорную позицию в спорах по цене на газ при возникающей незаинтересованности в сохранении рентабельного сбытового бизнеса.

Сейчас российская компания находится в арбитраже как с госкорпорацией Botas, так и с частными компаниями. Однако окончательное решение об уходе "Газпрома" из Турции ещё не принято.