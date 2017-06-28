Гендиректор новосибирского театра Кехман ушёл в декретный отпуск на три года

По данным депутата горсовета, бизнесмен сейчас находится или в Ницце, или в Сен-Тропе.

Генеральный директор театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск, чтобы ухаживать за родившимся ребёнком. Как сообщила представитель городской мэрии Анна Терешкова, владельца обанкротившейся компании JFC на своём посту не будет три года. По предварительным данным, временно его место заняла бывшая сотрудница новосибирского филиала завода "Балтика" Снежана Лобарь.

В свою очередь депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус добавила, что Кехман находится отпуске по уходу за ребёнком уже три года.

— Он взял отпуск по уходу за ребёнком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе, — написала Пинус на странице "Фейсбука".

Замдиректора новосибирского театра по связям с общественностью Виктор Титов подтвердил, что Кехман остаётся генеральным директором НОВАТ.

Напомним, Владимир Кехман женат на светской львице Иде Лоло.