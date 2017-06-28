Банк "Хоум кредит" сегодня полностью восстановит работу после хакерской атаки

Накануне ЦБ сообщил, что злоумышленники пытались взломать системы ряда кредитных учреждений страны.

Банк "Хоум кредит" планирует полностью восстановить работу сегодня после хакерской атаки. Об этом сообщила директор компании по PR

Ирэн Шкаровская.

— Сейчас работает наш сайт, колцентр, дистанционные сервисы, банкоматы, отделения в консультационном режиме. Мы ожидаем, что сегодня работа полностью восстановится, — сообщили в пресс-службе банка.

Также она подчеркнула, что убытки от хакерской атаки в "Хоум кредите" ещё не посчитали.

Накануне Центральный банк России сообщил, что хакеры пытались взломать системы ряда кредитных учреждений.

Напомним, вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины.