Банк "Хоум кредит" сегодня полностью восстановит работу после хакерской атаки

Банк "Хоум кредит" планирует полностью восстановить работу сегодня после хакерской атаки. Об этом сообщила директор компании по PR
Ирэн Шкаровская.
— Сейчас работает наш сайт, колцентр, дистанционные сервисы, банкоматы, отделения в консультационном режиме. Мы ожидаем, что сегодня работа полностью восстановится, — сообщили в пресс-службе банка.
Также она подчеркнула, что убытки от хакерской атаки в "Хоум кредите" ещё не посчитали.
Накануне Центральный банк России сообщил, что хакеры пытались взломать системы ряда кредитных учреждений.
Напомним, вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины.
- Популярные
- По времени