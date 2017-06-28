В ДНР заявили, что "хлебное перемирие" в целом соблюдается

По словам военнослужащих республики, украинские силовики в последние часы прекратили обстрелы, но продолжают стягивать к линии фронта тяжёлую технику.

Сегодня в ДНР наступил пятый день "хлебного перемирия", которое вступило в силу в 00.00 24 июня и продлится до 31 августа (введено на время сбора урожая). По словам военнослужащих, на линии фронта в поселке Зайцево на окраине Горловки обстановка в целом спокойная.

— Тихо стало, вчера были провокации, сегодня вообще тихо, вроде как усмирились. Вчера с АГС два раза стреляли, снайпер работал разрывными патронами, у больницы мешки разорвало, позавчера отстрелялись по нам два раза "мухами", а так, вроде как, соблюдается договоренность, — рассказал механик-водитель с позывным "Арчи".

— "Хлебное перемирие", оно свои результаты на нашем участке обороны дало, выстрелы были одиночные, сейчас все затихло. На данный момент полная тишина, ни ночью, ни днем обстрелов нет, соблюдают перемирие, — добавил представитель штаба с позывным "Железный".

При этом военнослужащие отметили, что ВСУ, пользуясь режимом тишины, продолжают масштабную передислокацию сил и стягивают к линии фронта тяжёлую технику.

Накануне замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин предположил, что Киев готовит диверсантов для терактов в ДНР в ходе "хлебного перемирия".