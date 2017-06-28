Футболист "Баварии" избил бывшую возлюбленную за попытку войти в его Instagram

Оказалось, что бывшая девушка Кингсли Комана хотела выложить рекламный пост через его аккаунт.

Форварда "Баварии" Кингсли Коман подозревают в домашнем насилии. Полиция задержала его после того, как избил свою бывшую возлюбленную, сообщает ESPN.

Причиной послужил Instagram. Оказалось, что бывшая девушка нападающего хотела зайти через его аккаунт, чтобы выложить рекламный пост.

В отделении полиции Коман признал свою вину. Сейчас он уже находится на свободе. В свою очередь его бывшая девушка взяли больничный на восемь дней, чтобы оправиться после побоев.

Отмечается, что судебное заседание по поводу домашнего насилия со стороны футболиста "Баварии" состоится в сентябре.