В Англии пропавшие собаки вернулись на запах сосисок

Животных искали 120 человек с помощью беспилотников, но привлекла их только еда.

Две собаки, пропадавшие в течение четыре дней, были найдены после того, как их хозяева начали готовить сосиски рядом с местом, где животных видели в последний раз. Об этом пишет Metro.

Missing dogs turn up when owner cooks sausages near to where they vanished https://t.co/5apVq2rivB — Metro (@MetroUK) 28 июня 2017 г.

Владельцы собак, Лиз и Грэм, живут рядом с озером Баттермир, на севере Англии. Их питомцы, миниатюрные шнауцеры Чарли и Тео, исчезли в густом тумане во время прогулки. К поиску своих питомцев пара подключила около 120 человек и даже беспилотник, но попытки были тщетны.

Тогда хозяева решили пожарить барбекю на том месте, где потерялись их собаки. Через некоторое время пропажа сама пришла на запах.

— Когда они впервые появились, это было похоже на мираж. Я не могла поверить, что это были они. Мой муж побежал вверх по холму, чтобы схватить их, а я только дрожала и плакала, — вспоминает этот момент хозяйка собак, 49-летняя Лиз.