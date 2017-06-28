Россияне стали меньше бояться потерять работу

По данным РАНХиГС, в мае прошлого года возможное увольнение пугало 41,7% граждан, а сейчас такой страх остался только у 33,2%.

За год негативные настроения работников ослабли, россияне на 8,5% меньше стали бояться потерять работу. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса, проведённого в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Кроме того, в ходе исследования было выяснено, что граждане стали на 5,5% реже ждать снижения заработной платы и на 6,7% — задержек выплат. Потенциальную возможность ухода в неоплачиваемый отпуск в этом мае отметили на 4,3% опрошенных меньше, чем годом ранее.

Несмотря на то что россияне в целом стали чувствовать себя спокойнее, эксперты института утверждают, что в зоне актуальных или потенциальных рисков находится значительная группа населения. В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек, от неквалифицированных рабочих до начальников отделов крупных компаний.

Напомним, в начале июня руководитель Роструда Всеволод Вуколов заявил, что количество безработных в РФ снижается, а рынок труда стабилизируется.