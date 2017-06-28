Турецкие курорты рассчитывают принять в этом году 4,5 млн россиян

По оценкам онлайн-агрегаторов, в текущем сезоне не менее 35% всех турпакетов, проданных в России, придётся на Турцию.

Российский туристический рынок мобилизовался с началом летнего сезона и школьных каникул, а также с окончанием месяца Рамадан. Именно с начала июля россияне начинают активно покупать туристические пакеты для отпуска, и, как полагают турецкие специалисты, их курорты в текущем году смогут принять порядка 4,5 млн наших соотечественников.Такие данные в интервью агентству Anadolu озвучил председатель Ассоциации профессиональных менеджеров отелей (POYD) Хакан Дюран.

— В этом году мы ожидаем минимум 4,5 млн туристов из России. Только в Анталье мы планируем принять 3,5 млн россиян, что является существенным ростом в сравнении с прошлым годом. Мы по-прежнему отстаём в плане доходов, но рост возобновится благодаря нашему качеству услуг, — комментирует он.

Ассоциация туроператоров России подтверждает: эти цифры вполне реальные. По прогнозам экспертов, в 2017 году турпоток в Турцию за счёт россиян выйдет на уровень 2014 года, а в текущем летнем сезоне не менее 35% всех турпакетов, проданных в России, придётся именно на курорты Антальи, Кемера, Алании, Бодрума и Мармариса.

Добавим, по данным POYD, в 2016 году Турцию посетило лишь 800 тысяч туристов из России.