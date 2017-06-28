Часть россиян видит военную угрозу со стороны США и Украины

По мнению главы ВЦИОМ, это свидетельствует о том, что Дональд Трамп не оправдал надежд на улучшение отношений двух стран.

Большая часть россиян не видит какой-либо реальной военной угрозы для страны. Такие данные получены в результате опроса, проведённого ВЦИОМ. Согласно им, не тревожатся по этому поводу 53% опрошенных. Большая часть из тех 38%, кто видят угрозу, считают, что прежде всего она исходит от США (63%) и Украины (31%).

— Существенно реже, чем в среднем по выборке, эти страны отмечают сторонники непарламентских партий (31% и 12% соответственно), а также жители Москвы и Санкт-Петербурга (51% и 23%). Далее в списке идут блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания (4%), ИГИЛ* (4%), Сирия (3%), Германия (3%) и другие страны, — сообщили в ВЦИОМ.

Также у россиян поинтересовались, откуда, по их мнению, Россия получит поддержку в случае военного конфликта. Большинство опрошенных считает, что её окажут Китай(41%), Белоруссия (25%) и Казахстан (18%). Далее следуют страны бывшего СССР. Лишь каждый десятый считает, что помощи ждать будет не у кого.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров резюмирует: надежда на нормализацию отношений с США в связи с избранием Дональда Трампа президентом пока не оправдывается.

— Ужесточение антироссийского курса киевских властей принимает все более очевидные формы. На этом неблагоприятном внешнеполитическом фоне россияне склонны усматривать главную военную угрозу в Америке и Украине, а помощи и поддержки ждут от союзников по ОДКБ (Белоруссии и Казахстана) и привилегированного стратегического партнёра — Китая, —прокомментировал он результаты опроса.

Исследование было проведено в этом месяце среди 1,2 тысячи россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

* Деятельность организации запрещена на территории России Верховным судом РФ.