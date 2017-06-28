Число школьников, которые провалили ЕГЭ по английскому, сократилось на четверть

По данным Рособрнадзора, за прошедший год немного вырос средний тестовый балл на экзамене.

В этот раз Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по английскому языку сдавало 64,5 тыс. выпускников. Число участников экзамена, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 22 балла, сократилось на 25%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 1,5 тыс. учеников сдавали ЕГЭ по немецкому языку, около 1 тыс. — экзамен по французскому, и 163 человека — по испанскому языку.

Напомним, основной этап ЕГЭ завершился 19 июня. До 1 июля пройдут "резервные" экзамены для тех, кто по каким-либо причинам не смог сдать их сразу.